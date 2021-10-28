"Думаю, заслуженная наша победа, она такой, кубковой получилась. Хорошая игра, особенно в первом тайме: о чем договаривались – все выполнили. Начали агрессивно, создали моменты, но забили лишь однажды. Результат – проход дальше – нас устраивает. Все молодцы , здорово отработали во всех линиях.

Триумф Металлиста на глазах Ярославского в видеообзоре кубкового противостояния с Колосом

Со всеми будем играть агрессивно, продолжать в том же темпе. Знали соперника, что они играют длинными передачами, поэтому сначала прессинговали, а затем не было смысла это делать – они сами нам возвращали мяч. Во втором тайме планировали играть также агрессивно, но ребята смотрели на счет и пытались его удержать. Все равно выпады были у нас, могли забивать больше. Будем готовиться дальше, к каждой игре", – сказал Кучер в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка Украины Металлист благодаря голу в первом тайме сумел переиграть Колос и вышел в четвертьфинал турнира.

Металлист не без проблем одолел Колос, оформив предпоследнюю путевку в четвертьфинал Кубка Украины