Кучер запугивает будущих соперников Металлиста в Кубке Украины, вдохновившись победой над Колосом
Главный тренер харьковчан Александр Кучер остался доволен игрой своей команды в матче 1/8 финала Кубка Украины против ковалевцев (1:0).
"Думаю, заслуженная наша победа, она такой, кубковой получилась. Хорошая игра, особенно в первом тайме: о чем договаривались – все выполнили. Начали агрессивно, создали моменты, но забили лишь однажды. Результат – проход дальше – нас устраивает. Все молодцы , здорово отработали во всех линиях.
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Со всеми будем играть агрессивно, продолжать в том же темпе. Знали соперника, что они играют длинными передачами, поэтому сначала прессинговали, а затем не было смысла это делать – они сами нам возвращали мяч. Во втором тайме планировали играть также агрессивно, но ребята смотрели на счет и пытались его удержать. Все равно выпады были у нас, могли забивать больше. Будем готовиться дальше, к каждой игре", – сказал Кучер в комментарии каналу "Футбол".
Напомним, в матче 1/8 финала Кубка Украины Металлист благодаря голу в первом тайме сумел переиграть Колос и вышел в четвертьфинал турнира.
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