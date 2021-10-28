Тріумф Металіста на очах Ярославського у відеоогляді кубкового протистояння з Колосом
Харків'яни зуміли пробитися у чвертьфінал Кубка України, здолавши представника УПЛ. Відео гола та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
Перший тайм поєдинку між Металістом та Колосом був повністю за харків'янами. Один лише Балулі міг до 15-ї хвилини мінімум тричі вражати ворота суперника – бракувало точності, та й Волинець став чи не головним героєм ковалівців. Зрештою в середині тайму і він не зміг врятувати свої ворота – постріл з льоту від Мизюка після навісу з кутового з таких, які практично не беруться.
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Згодом Харріс міг подвоювати, однак кіпер гостей довів своє реноме, зреагувавши на удар, чим викликав розпач Ярославського на трибунах. Колос огризнувся лише під кінець тайму прострілом Лисенка – партнери не підтримали.
По перерві представник УПЛ перевернув гру і створив достатньо моментів, аби відігратись. Був у матчі і суперечливий епізод, коли кіпер харків'ян рятуючи свої ворота зарядив Лисенкові кулаком у голову. Арбітр пенальті не угледів. Металіст відстояв мінімальну перемогу і став передостаннім чвертьфіналістом Кубка України.
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