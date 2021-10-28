Перший тайм поєдинку між Металістом та Колосом був повністю за харків'янами. Один лише Балулі міг до 15-ї хвилини мінімум тричі вражати ворота суперника – бракувало точності, та й Волинець став чи не головним героєм ковалівців. Зрештою в середині тайму і він не зміг врятувати свої ворота – постріл з льоту від Мизюка після навісу з кутового з таких, які практично не беруться.

Металіст не без проблем здолав Колос, оформивши передостанню путівку у чвертьфінал Кубка України

Згодом Харріс міг подвоювати, однак кіпер гостей довів своє реноме, зреагувавши на удар, чим викликав розпач Ярославського на трибунах. Колос огризнувся лише під кінець тайму прострілом Лисенка – партнери не підтримали.

По перерві представник УПЛ перевернув гру і створив достатньо моментів, аби відігратись. Був у матчі і суперечливий епізод, коли кіпер харків'ян рятуючи свої ворота зарядив Лисенкові кулаком у голову. Арбітр пенальті не угледів. Металіст відстояв мінімальну перемогу і став передостаннім чвертьфіналістом Кубка України.

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