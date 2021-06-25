38-річний фахівець отримав звання "Найкращий тренер Другої ліги сезону 2020/21", інформує офіційний сайт харків'ян.

Металіст презентував чергових новачків після повернення Ярославського – тріо досвідчених українців та легіонер

Під керівництвом Кучера Металіст, який ще виступав під ім'ям Метал, посів 1 місце у групі Б, перемігши у 21-му з 23-х матчів. Ще 2 поєдинки завершились внічию, а різниця м'ячів складає 66 забитих проти 5 пропущених.

Цікаво, що Олександр свого часу вже був у харківському клубі у статусі гравця, а минулий сезон став для нього першим у тренерській кар'єрі.

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