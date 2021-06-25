38-летний специалист получил звание "Лучший тренер Второй лиги сезона 2020/21", информирует официальный сайт харьковчан.

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Под руководством Кучера Металлист, который еще выступал под именем Металл, занял 1 место в группе Б, победив в 21 из 23 матчей. Еще 2 поединка завершились вничью, а разница мячей составляет 66 забитых против 5 пропущенных.

Интересно, что Александр в свое время уже был в харьковском клубе в статусе игрока, а прошлый сезон стал для него первым в тренерской карьере.

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