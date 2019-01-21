Кучер відвідав тренування Шахтаря у Туреччині

Колишній захисник Шахтаря Олександр Кучер завітав до табору Шахтаря.

Донецький Шахтар прибув на збори у Туреччину та вже провів перше тренування, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Дебютне заняття на перших зборах відвідав екс-захисник "гірників" Олександр Кучер, який нині виступає в складі турецького Кайсеріспора. Нагадаємо, він приїжджав до табору Шахтаря і у січні минулого року.

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До слова, Олександр Кучер виступав за Шахтар впродовж 2006-2017 років. На рахунку оборонця 292 гри за "гірників", де захисник забив 11 голів та віддав 4 гольові передачі.