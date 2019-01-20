Шахтар взяв на збір до Туреччини 27 футболістів, Соломон приєднається до команди пізніше

Шахтар опублікував список гравців, які відправились на перший тренувальний збір у Туреччині.

Воротарі: Андрій П'ятов, Олексій Шевченко, Олег Кудрик, Анатолій Трубін;

Захисники: Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Іван Ордець, Богдан Бутко, Микола Матвієнко, Олег Данченко, Ісмаїлі;

Ракицький вирушив на збір із Шахтарем

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Андрій Тотовицький, Максим Малишев, Сергій Болбат, Михайло Мудрик, Майкон, Марлос, Алан Патрік, Дентінью, Фернандо, Веллінгтон Нем, Тайсон;

Нападники: Жуніор Мораес, Оларенважу Кайоде.

Шахтар убезпечив себе пунктом у контракті Соломона, якщо Армія оборони Ізраїлю не відпустить гравця в Україну

Також зазначається, що новачок Шахтаря Манор Соломон приєднається до команди після першого збору. Нагадаємо, раніше повідомлялось, що хавбек може провести у Маккабі Петах-Тікві ще півроку на правах оренди через зобов’язання перед ізраїльською армією.