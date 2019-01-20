Шахтар взяв на збір до Туреччини 27 футболістів, Соломон приєднається до команди пізніше

Шахтар опублікував список гравців, які відправились на перший тренувальний збір у Туреччині.
Воротарі: Андрій П'ятов, Олексій Шевченко, Олег Кудрик, Анатолій Трубін;
Захисники: Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Іван Ордець, Богдан Бутко, Микола Матвієнко, Олег Данченко, Ісмаїлі;
Ракицький вирушив на збір із Шахтарем
Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Андрій Тотовицький, Максим Малишев, Сергій Болбат, Михайло Мудрик, Майкон, Марлос, Алан Патрік, Дентінью, Фернандо, Веллінгтон Нем, Тайсон;
Нападники: Жуніор Мораес, Оларенважу Кайоде.
Шахтар убезпечив себе пунктом у контракті Соломона, якщо Армія оборони Ізраїлю не відпустить гравця в Україну
Також зазначається, що новачок Шахтаря Манор Соломон приєднається до команди після першого збору. Нагадаємо, раніше повідомлялось, що хавбек може провести у Маккабі Петах-Тікві ще півроку на правах оренди через зобов’язання перед ізраїльською армією.