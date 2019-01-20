Ракицький вирушив на збір із Шахтарем

Захисник збірної України Ярослав Ракицький перебуває у складі "гірників". Інтерес до нього проявляє російський Зеніт.

Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький вилетів з командою у турецький Белек на зимовий тренувальний збір, повідомляє Футбол NEWS.

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Раніше лунала інформація, що Ракицький вже узгодив особистий контракт із Зенітом та заробить близько 9 млн євро за 3,5 роки.

За інформацією ЗМІ, Ракицький начебто хоче покинути Шахтар через складні стосунки із Паулу Фонсекою та фанатами.

Зеніту залишається досягти домовленості з Шахтарем, який просить за гравця 10 млн євро+бонуси. Поки що росіяни пропонують лише 8 млн євро.

Ракицький виступає за Шахтар з 2009 року. У нинішньому сезоні на рахунку вихованця "гірників" 16 матчів і 1 гол за клуб у всіх турнірах.