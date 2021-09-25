"Жеребкування 1/8 фіналу Кубка України? Нам дісталася гарна команда (Колос – прим.). Втім, як і всі, хто міг випасти Металісту на цій стадії. Будемо намагатися, до зустрічі в Кубку з Колосом ще є час. У будь-якому випадку, на всіх чекає цікава гра.

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Чи не хотіли потрапити на Динамо або Шахтар? Якщо прагнути виграти Кубок, швидше за все, все одно доведеться зустрічатися і з Шахтарем, і з Динамо. Коли це трапиться – ніхто не знає. Є жереб. Дістався Колос з Ковалівки – будемо грати з ними", – зазначив Кучер у коментарі офіційному сайту Металіста.

До слова, матчі 1/8 Кубка України заплановані на 27 жовтня, початок зустрічей о 19:00. Металіст зустрінеться з Колосом, тоді як Шахтар зіграє з Чорноморцем, а Динамо – з Маріуполем.

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