"Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины? Нам досталась хорошая команда (Колос – прим.). Впрочем, как и все, кто мог выпасть Металлисту на этой стадии. Будем стараться, до встречи в Кубке с Колосом еще есть время. В любом случае, всех ждет интересная игра.

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Не хотели ли попасть на Динамо или Шахтер? Если стремиться выиграть Кубок, скорее всего, все равно придется встречаться и с Шахтером, и с Динамо. Когда это случится – никто не знает. Есть жребий. Достался Колос из Ковалёвки – будем играть с ними", – отметил Кучер в комментарии официальному сайту Металлиста.

К слову, матчи 1/8 Кубка Украины запланированы на 27 октября, начало встреч в 19:00. Металлист встретится с Колосом, тогда как Шахтер сыграет с Черноморцем, а Динамо – с Мариуполем.

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