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Кубок України: жеребкування 1/4 фіналу проведуть Яковенко та Бузнік

14:42 695 Читать на русском
Кубок України: жеребкування 1/4 фіналу проведуть Яковенко та Бузнік
Павло Яковенко / Соцмережі

Українські наставники Павло Яковенко та Анатолій Бузнік проведуть жеребкування Кубка України.

У п’ятницю, 2 листопада в Будинку футболу відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Кубку України. Початок процедури заплановано на 13:00.

Визначились всі учасники 1/4 фіналу Кубка України

Жеребкування проведуть заслужені тренери України Павло Яковенко та Анатолій Бузнік, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Шахтар у більшості здобув вольову перемогу над Олімпіком та вийшов у 1/4 фіналу Кубка України

Нагадаємо, до 1/4 фіналу Кубка України 2018/19 пробились: Динамо, Львів, Карпати, СК Дніпро-1, Інгулець, Шахтар, Ворскла та Зоря. УПЛ на стадії 1/8 фіналу втратила 4-х представників: Маріуполь, Чорноморець, Олімпік та Десну.

Теги
Кубок України жеребкування Анатолій Бузнік Павло Яковенко Павло Яковенко
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