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Кубок Украины: жеребьевку 1/4 финала проведут Яковенко и Бузник

14:42 245 Читати українською
Кубок Украины: жеребьевку 1/4 финала проведут Яковенко и Бузник
Павел Яковенко / Соцсети

Украинские наставники Павел Яковенко и Анатолий Бузник проведут жеребьевку Кубка Украины.

В пятницу, 2 ноября в Доме футбола состоится жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Начало процедуры запланировано на 13:00.

Определились все участники 1/4 финала Кубка Украины

Жеребьевку проведут заслуженные тренеры Украины Павел Яковенко и Анатолий Бузник, сообщает официальный сайт ФФУ.

Шахтер в большинстве одержал волевую победу над Олимпиком и вышел в 1/4 финала Кубка Украины

Напомним, в 1/4 финала Кубка Украины 2018/19 пробились Динамо, Львов, Карпаты, СК Днепр-1, Ингулец, Шахтер, Ворскла и Заря. УПЛ на стадии 1/8 финала потеряла 4-х представителей Мариуполь, Черноморец, Олимпик и Десну.

Теги
Кубок Украины жеребьевка Анатолий Бузник Павел Яковенко Павел Яковенко
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