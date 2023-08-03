Кубок України 2023/24, 1/64 фіналу

Локомотив Київ – Діназ – 1:0

Гол: Сахнюк, 55

Єдиний матч другого попереднього етапу Кубка України, який запланували на сьогодні, 3 серпня, стала зустріч між київським Локомотивом та Діназом.

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Перемогу здобув київський клуб – Сахнюк в другому таймі забив єдиний м'яч у зустрічі.

Зауважимо, що матчі третього попереднього етапу (1/32 фіналу) заплановані на 15 серпня. В цьому раунді зіграють 16 клубів, які змогли подолати попередній етап.

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