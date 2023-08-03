Кубок Украины 2023/24, 1/64 финала

Локомотив Киев – Диназ – 1:0

Гол: Сахнюк, 55

Единственный матч второго предварительного этапа Кубка Украины, который запланировали на сегодня, 3 августа, стала встреча между киевским Локомотивом и Диназом.

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Победу одержал киевский клуб – Сахнюк во втором тайме забил единственный мяч во встрече.

Заметим, что матчи третьего предварительного этапа (1/32 финала) запланированы на 15 августа. В этом раунде сыграют 16 клубов, которые смогли преодолеть предыдущий этап.

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