Кубок України: УАФ визначила дати та час початку матчів 1/8 фіналу
Дирекція з проведення Кубка України оприлюднила детальний графік матчів у рамках 1/8 фіналу турніру.
Матчі Кубка України відбудуться протягом трьох днів – з 26 по 28 жовтня, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Кубок України: Динамо і Шахтар вступають у бій матчами проти представників УПЛ – іронія жеребкування 1/8 фіналу
26 жовтня
Металіст 1925 – Олександрія – 19:30
27 жовтня
Верес – Ворскла – 14:00
Маріуполь – Динамо – 17:00
Чорноморець – Шахтар – 19:30
28 жовтня
Альянс – Львів – 14:00
ЛНЗ – СК Дніпро-1 – 17:00
Рух – Зоря – 19:00
Металіст – Колос – 19:30
Нагадаємо, матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно. Володар трофею визначиться 11 травня.
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