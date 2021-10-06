Кубок Украины: УАФ определила даты и время начала матчей 1/8 финала
Дирекция по проведению Кубка Украины обнародовала подробный график матчей в рамках 1/8 финала турнира.
Матчи Кубка Украины состоятся в течение трех дней – с 26 по 28 октября, сообщает официальный сайт УАФ.
Кубок Украины: Динамо и Шахтер вступают в бой матчами против представителей УПЛ – ирония жеребьевки 1/8 финала
26 октября
Металлист 1925 – Александрия – 19:30
27 октября
Верес – Ворскла – 14:00
Мариуполь – Динамо – 17:00
Черноморец – Шахтер – 19:30
28 октября
Альянс – Львов – 14:00
ЛНЗ – СК Днепр-1 – 17:00
Рух – Заря – 19:00
Металлист – Колос – 19:30
Напомним, матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланировано на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая.
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