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Кубок України: жеребкування 1/4 фіналу відбудеться у грудні

19:36 755 Читать на русском
Кубок України: жеребкування 1/4 фіналу відбудеться у грудні
Динамо – Шахтар – 2:1 / Футбол 24

Українська асоціація футболу затвердила час проведення жеребкування чвертьфіналу Кубка України.

Вчора, 30 жовтня, визначились всі чвертьфіналісти Кубка України. До наступного раунду змагань вийшло п’ять клубів Прем’єр-ліги (Динамо, Десна, Олександрія, Маріуполь, Ворскла), дві команди з Першої ліги (Інгулець та Минай) і один представник Другої ліги (Альянс).

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Жеребкування цієї стадії змагань відбудеться у грудні поточного року (точну дату буде визначено пізніше), а поєдинки – навесні 2020-го, повідомляє офіційний сайт УАФ. Фінал Кубка України-2019/2020 заплановано на 13 травня 2020 року. Найвірогіднішим місцем його проведення називають Тернопіль.

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Теги
Кубок України Жеребкування 1/4 фіналу Кубка України Кубок України 2019/20
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