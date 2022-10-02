"Кубок – це парафія УАФ. І було б дуже безглуздо УАФ та нашим клубам планувати щось на початку сезону в час, коли було невідомо, чи зможемо ми взагалі грати у футбол.

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Але клуби проявляють ініціативу, і станом на сьогодні є три варіанти проведення Кубка України. Перший – це турнір з клубів УПЛ. Стартуватиме він десь у лютому-березні. Гратимуть 16 клубів і сіятимуться вони за місцями, які посядуть за підсумками першої частини чемпіонату України.

Другий – все те ж саме, але грають лише 8 клубів. Вони будуть розсіяні відповідно до перших восьми рядочків у турнірній таблиці станом на лютий наступного року.

І є ще третій варіант – розширений. Кажуть, що зараз клуби Першої ліги винайшли досить ергономічний спосіб, як розіграти ранні стадії Кубка, і найкращі команди з цих ранніх стадій можуть потім доєднатися до клубів УПЛ. Певна ясність щодо цього з'явиться вже у листопаді. Все покаже війна", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

До слова, попередній розіграш Кубка України був недограний через війну. Проведення турніру було зупинене на стадії чвертьфіналів, в яких мали зіграти: Металіст – Зоря, Олександрія – Динамо, Львів – Шахтар та СК Дніпро-1 – Ворскла.

Нагадаємо, чинним володарем трофея залишається Динамо, яке стало переможцем турніру в сезоні 2020/21.

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