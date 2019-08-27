Кубок України: Рух пройшов Верес, Волинь у серії пенальті здолала Поділля, Інгулець вибив Металіст 1925

Відбулись поєдинки другого попереднього раунду Кубка України.

Кубок України, другий попередній раунд

Таврія-Сімферополь – Буковина – 2:3

Верес – Рух – 1:2

Голи: Соломка, 42 – Кондраков, 19, Клімчук, 21

Вилучення: Клімчук, 88

Гірник-Спорт – МФК Металург – 1:1 (пенальті – 6:5)

Голи: Суханов, 81 – Разуваєв, 68

Діназ – Нива В – 1:0

Миколаїв – Прикарпаття – 5:1

Голи: Берко, 11, Бугай, 20, Семенина, 42, 56 – Кузьмін, 70

Поділля – Волинь – 1:1 (пенальті – 4:5)

Голи: Морговський, 89 – Пономар, 11

Авангард – Балкани – 0:0 (пенальті – 3:4)

Альянс – Чайка – 4:1

Вовчанськ – Оболонь-Бровар – 0:0 (додатковий час – 0:1)

Інгулець – Металіст 1925 – 2:0

Голи: Акименко, 43 Коробка, 45

Калуш – Минай – 1:2

Голи: Дос Сантос, 88 – Нурієв, 67, Микуляк, 90+6

Вилучення: Дос Сантос, 88

Черкащина – Кремінь – 1:2

Кубок України: результати жеребкування другого попереднього раунду

Відбулись поєдинки другого попереднього раунду Кубка України. Миколаїв впевнено пройшов Прикарпаття. Буковина, Рух та Діназ мінімально здолали Таврію-Сімферополь, Верес та Ниву В відповідно.

Гірник-Спорт та Миколаїв, а також Поділля та Волинь, не змогли з'ясувати сильнішого у основний та додатковий час, тому пробивали пенальті. У першій парі переможцем стала команда з Горішніх Плавнів, а у другій – колектив з Луцька.

У інших матчах Альянс та Інгулець впевнено перемогли Чайку та Металіст 1925. Кремінь та Минай мінімально здолали Черкащину та Калуш. Оболонь-Бровар у додатковий час пройшов Вовчанськ, а Балкани вибили Авангард по пенальті.