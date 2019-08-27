Кубок Украины: Рух прошел Верес, Волынь в серии пенальти одолела Подолье, Ингулец выбил Металлист 1925

Состоялись поединки второго предварительного раунда Кубка Украины.

Кубок Украины, второй предварительный раунд

Таврия-Симферополь – Буковина – 2:3

Верес – Рух – 1:2

Голы: Соломка, 42 – Кондраков, 19 Климчук, 21

Удаление: Климчук, 88

Горняк-Спорт – МФК Металлург – 1:1 (пенальти – 6:5)

Голы: Суханов, 81 – Разуваев, 68

Диназ – Нива В – 1:0

Николаев – Прикарпатье – 5:1

Голы: Берко, 11 Бугай, 20 Семенина, 42, 56 – Кузьмин, 70

Подолье – Волынь – 1:1 (пенальти – 4:5)

Голы: Морговський, 89 – Пономарь, 11

Авангард – Балканы – 0:0 (пенальти – 3:4)

Альянс – Чайка – 4:1

Волчанск – Оболонь-Бровар – 0:0 (дополнительное время – 0:1)

Ингулец – Металлист 1925 – 2:0

Голы: Акименко, 43 Коробка, 45

Калуш – Минай – 1:2

Голы: Дос Сантос, 88 – Нуриев, 67, Микуляк, 90+6

Удаление: Дос Сантос, 88

Черкащина – Кремень – 1:2

Кубок Украины: результаты жеребьевки второго предварительного раунда

Состоялись поединки второго предварительного раунда Кубка Украины. Николаев уверенно прошел Прикарпатье. Буковина, Рух и Диназ минимально одолели Таврию-Симферополь, Верес и Ниву В соответственно.

Горняк-Спорт и Николаев, а также Подолье и Волынь, не смогли выяснить сильнейшего в основное и дополнительное время, поэтому пробивали пенальти. В первой паре победителем стала команда из Горишних Плавней, а во второй – коллектив из Луцка.

В других матчах Альянс и Ингулец уверенно победили Чайку и Металлист 1925. Кремень и Минай минимально одолели Черкащину и Калуш. Оболонь-Бровар в дополнительное время прошло Волчанск, а Балканы выбили Авангард по пенальти.