УПЛ подала до УАФ проект регламенту наступного сезону, куди додала і розіграш Кубка України 2023/24, повідомляє Telegram-канал ТаТоТаке.

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Формула розіграшу – класична. Клуби УПЛ розпочнуть турнір з 1/16 фіналу. Формат чемпіонату наразі залишається без змін – 16 клубів, проте можливі нюанси.

Нагадаємо, останні матчі Кубка України були зіграні ще у 2021-му. Розіграш 2021/22 так і не дограли через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а у поточному сезоні турнір взагалі не проводиться. Існувала певна ймовірність розіграшу Кубка України навесні поточного року, але клуби УПЛ виступили проти через ускладнену логістику і відсутність вільних дат у календарі.

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