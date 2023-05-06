"Повернення Кубка України – головне завдання для тих, хто опрацьовує календар. Щоб клуби УПЛ та ПФЛ ухвалювали рішення вже з календарем матчів.

Кубок України готується до повернення – зроблений перший крок до відновлення турніру

Самі команди просять, щоб участь не була обов'язковою цього року, і ми розуміємо їхні ризики", – сказав Павелко в інтерв'ю телеканалу ДОМ.

Нагадаємо, останні матчі Кубка України були зіграні ще у 2021-му. Розіграш 2021/22 так і не дограли через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а у поточному сезоні турнір взагалі не проводиться. Існувала певна ймовірність розіграшу Кубка України навесні поточного року, але клуби УПЛ виступили проти через ускладнену логістику і відсутність вільних дат у календарі.

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