УПЛ уже планирует кампанию 2023/24, в которой планируют вернуть Кубок Украины.

УПЛ подала в УАФ проект регламента следующего сезона, куда добавили и розыгрыш Кубка Украины 2023/24, сообщает Telegram-канал ТаТоТаке.

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Формула розыгрыша – классическая. Клубы УПЛ начнут турнир с 1/16 финала. Формат чемпионата пока остается без изменений – 16 клубов, однако возможны нюансы.

Напомним, последние матчи Кубка Украины были сыграны еще в 2021-м. Розыгрыш 2021/22 так и не доиграли из-за полномасштабного вторжения России в Украину, а в текущем сезоне турнир вообще не проводится. Существовала определенная вероятность розыгрыша Кубка Украины весной текущего года, но клубы УПЛ выступили против из-за усложненной логистики и отсутствия свободных дат в календаре.

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