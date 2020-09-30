На стадії 1/16 фіналу боротьбу за Кубкок України розпочинають 11 представників УПЛ. Результати поєдинків – у цій новині на "Футбол 24".

Лише призери минулого чемпіонату України – Шахтар, Динамо і Зоря – пропускають стадію 1/16 фіналу. Інші 11 представників еліти вже розпочинають боротьбу за трофей. Протистояння на цій стадії Кубка України складаються з однієї зустрічі. "Футбол 24" відстежує результати ігрового дня онлайн у цій новині.

Програму відкривав дощовий поєдинок у Горішніх Плавнях, де місцеви Гірник-Спорт приймав СК Дніпро-1. Гості вже на 16-й хвилині відкрили рахунок завдяки Довбику, який реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером. Згодом команди обмінялися голами після кутових. На 38-й гол організували динамівці, орендовані дняпрянами, – Дубінчак заробив пенальті, удар Булеци відбив голкіпер, але Сергій першим встиг на добивання. Ще до перерви господарі теж отримали шанс забити з позначки, і Суханов чітко виконав вирок. По перерві голкіпер СК Дніпро-1 допоміг Гірнику зрівняти – воротар дуже невдало вибив м'яч, а Герасимець такої недбалості не пробачив.

На останній компенсованій хвилині Гірник-Спорт заробив пенальті, але Сарнавський зумів відбити удар Суханова і перевів гру в овертайм. Героєм додаткового часу став Артем Довбик, забивши два голи. Таким чином СК Дніпро-1 виборов путівку в 1/8 фіналу, а Ігор Йовічевіч здобув першу перемогу на чолі дніпровської команди.

Кубок України, 1/16 фіналу

Гірник-Спорт – СК Дніпро-1 – 3:5

Голи: Карась, 25, Суханов, 43 (п), Герасимець, 51 – Довбик, 16, 98, 110, Батагов, 23, Булеца, 39

Нереалізований пенальті: Суханов, 90+4

Вікторія – Маріуполь – початок о15:00

Полісся – Минай – початок о 15:00

Верес – Миколаїв – початок о 15:00

Кривбас – Нива – початок о 16:00

Епіцентр – Агробізнес – початок о 16:00

Ворскла – Львів – початок о 17:00

Десна – Рух – початок о 17:00

Прикарпаття – Колос – початок о 17:00

Олександрія – Інгулець – початок о 18:30

ВПК-Агро – Олімпік – початок 1 жовтня о 18:30