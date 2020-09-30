Матч 1/16 Кубка України між Ворсклою та Львовом (2:0) запам'ятався не лише голами.

Голкіпер львів'ян Орест Костик догравав поєдинок без ігрового номера на светрі.

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Під час матчу почалася злива, і амуніція 21-річного гравця не "витримала". Спочатку вона відірвалася частково, а потім сам Костик позбувся номера. Головний арбітр зустрічі Максим Козиряцький не звернув увагу на цей момент, який формально є порушенням правил.

Додамо, що Львів зазнав поразки 0:2 і завершив свої виступи в Кубку України.

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Фото: Денис Руденко (Footboom)