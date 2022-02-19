Стало відомо, де відбудеться вирішальний матч у боротьбі за трофей.

Виконком Української асоціації футбол затвердив місце проведення фінального поєдинку розіграшу Кубка України сезону 2021/22, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook Андрій Павелко.

Україна офіційно проведе два матчі Ліги націй у Львові

Право приймати вирішальний матч турніру отримала столиця України. Поєдинок запланований на 12 травня на НСК Олімпійський. До слова, минулий фінал відбувався у Тернополі на міському стадіоні ім. Романа Шухевича.

Нагадаємо, за Кубок України продовжують боротьбу 8 колективів. У чвертьфіналах зіграють між собою Металіст – Зоря (1 березня, 19:30), Олександрія – Динамо (2 березня, 17:00), Львів – Шахтар (2 березня, 19:30) та СК Дніпро-1 - Ворскла (3 березня, 19:30).

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