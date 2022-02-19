Стало известно, где состоится решающий матч в борьбе за трофей.

Исполком Украинской ассоциации футбол утвердил место проведения финального поединка розыгрыша Кубка Украины сезона 2021/22, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook Андрей Павелко.

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Право принимать решающий матч турнира получила столица Украины. Поединок состоится 12 мая на НСК Олимпийский. К слову, прошлый финал проходил в Тернополе на городском стадионе им. Романа Шухевича.

Напомним, за Кубок Украины продолжают борьбу 8 коллективов. В четвертьфиналах сыграют между собой Металлист – Заря (1 марта, 19:30), Александрия – Динамо (2 марта, 17:00), Львов – Шахтер (2 марта, 19:30) и СК Днепр-1 – Ворскла (3 марта, 19:30).

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