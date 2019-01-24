Кубок португальської ліги: Спортінг переміг Брагу в дивній серії пенальті, де з 7 ударів був забитий 1 гол

Спортінг у півфіналі Кубка португальської ліги зумів перемогти Брагу у незвичайній серії післяматчевих пенальті та пробитись до фіналу.

Кубок португальської ліги, 1/2 фіналу

Брага – Спортінг – 1:1 (3:4 пен.)

Голи: Соуза, 3 – Коатес, 37

Порту переміг Бенфіку і вийшов у фінал Кубка португальської ліги

Брага та Спортінг зустрілись у другому півфіналі Кубка португальської ліги, який проходив на Стад де Мунісіпал. В основний час команди обмінялись голами Соузи та Коатеса, а в екстратаймах не могли вразити ворота один одного. Матч перейшов у серію післяматчевих пенальті. За перші 7 ударів був реалізований лише 1 удар, і тільки потім гравець Браги Марсело таки вразив ворота лісабонців. У підсумку, столичний клуб виграв лотерею з рахунком 4:3 і вийшов у фінал, де зіграє з Порту.