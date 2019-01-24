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Кубок португальской лиги: Спортинг победил Брагу в странной серии пенальти, где из 7 ударов был забит 1 гол

24 января 00:25 124 Читати українською
Кубок португальской лиги: Спортинг победил Брагу в странной серии пенальти, где из 7 ударов был забит 1 гол
Брага – Спортинг – 1:1 (3:4 пен.) / ФК Брага

Спортинг в полуфинале Кубка португальской лиги сумел победить Брагу в необычной серии послематчевых пенальти и пробиться в финал.

Кубок португальськой лиги, 1/2 финала

Брага – Спортинг – 1:1 (3:4 пен.)

Голы: Соуза, 3 – Коатес, 37

Порту победил Бенфику и вышел в финал Кубка португальской лиги

Брага и Спортинг встретились во втором полуфинале Кубка португальской лиги, который проходил на Стад де Мунисипал. В основное время команды обменялись голами Соузы и Коатеса, а в экстратаймах не могли поразить ворота друг друга. Матч перешел в серию послематчевых пенальти. За первые 7 ударов был реализован лишь 1 удар, и только потом игрок Браги Марсело поразил ворота лиссабонцев. В итоге, столичный клуб выиграл лотерею со счетом 4:3 и вышел в финал, где сыграет с Порту.

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Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон Португалия Брага Брага
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