АПЛ встановила рекорд нових хворих на коронавірус – цифри за тиждень лякають
14:05 - Читать на русском
Англійська Прем'єр-ліга отримує вкрай невтішні звіти тестувань команд на COVID-19.
За останній тиждень встановлений новий рекорд кількості інфікованих, повідомляє Sky Sport.
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Загалом клуби АПЛ провели 12345 тестів серед гравців та персоналу. З них 90 виявилися позитивними. Це удвічі більше за попередній тиждень, коли зафіксували 42 нові випадки захворювань.
Нагадаємо, АПЛ була змушена перенести 6 поєдинків 18-го туру, проте клуби наразі готові обійтись без вимушеної паузи.
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