Определились пары 1/2 финала Кубка лиги, сообщает официальный сайт турнира.

Манчестер Юнайтед вышел в полуфинал Кубка лиги, на последних минутах дожав Эвертон

В первом полуфинале Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд примет шумных соседей из Сити. В свою очередь Тоттенхэм на своем поле проэкзаменует лондонского представителя в Чемпионшипе – Брентфорд. Полуфинальные поединки состоятся 5-6 января. В этом сезоне стадия 1/2 финала Кубка лиги состоит из одного матча.

К слову, действующим победителем турнира является Манчестер Сити, одолевший в финале весной 2020-го Астон Виллу.

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