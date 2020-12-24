Кубок лиги: дерби Манчестера для Зинченко, лондонская битва Давида и Голиафа – результаты жеребьевки 1/2 финала
На Туманном Альбионе состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка английской лиги.
Определились пары 1/2 финала Кубка лиги, сообщает официальный сайт турнира.
Манчестер Юнайтед вышел в полуфинал Кубка лиги, на последних минутах дожав Эвертон
В первом полуфинале Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд примет шумных соседей из Сити. В свою очередь Тоттенхэм на своем поле проэкзаменует лондонского представителя в Чемпионшипе – Брентфорд. Полуфинальные поединки состоятся 5-6 января. В этом сезоне стадия 1/2 финала Кубка лиги состоит из одного матча.
К слову, действующим победителем турнира является Манчестер Сити, одолевший в финале весной 2020-го Астон Виллу.
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