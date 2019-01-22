toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Кубок Азії: Південна Корея в екстратаймах перемогла Бахрейн та вийшла у чвертьфінал

18:47 116 Читать на русском
Кубок Азії: Південна Корея в екстратаймах перемогла Бахрейн та вийшла у чвертьфінал
Збірна Південної Кореї / ФК Тоттенхем

Збірна Південної Кореї не без проблем змогла здолати Бахрейн та пробитись в 1/4 фіналу Кубка Азії.

Кубок Азії-2019, 1/8 фіналу

Південна Корея – Бахрейн – 2:1

Голи: Хван Чі Чхан, 43, Кім Чжин-Су, 107 – Аль-Рохаїмі, 77

Збірна Південної Кореї в 1/8 фіналу Кубка Азії-2019 зустрілась із Бахрейном. Команда з Далекого Сходу була фаворитом, але матч перейшов в екстратайми, і лише тоді Кім Чжин-Су забив переможний гол і вивів корейців у чвертьфінал.

Теги
Світ Південна Корея Південна Корея Кубок Азії Бахрейн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
51
хв
Хетафе
22:30
Валенсія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук