Кубок Азії: Південна Корея в екстратаймах перемогла Бахрейн та вийшла у чвертьфінал

Збірна Південної Кореї не без проблем змогла здолати Бахрейн та пробитись в 1/4 фіналу Кубка Азії.

Кубок Азії-2019, 1/8 фіналу

Південна Корея – Бахрейн – 2:1

Голи: Хван Чі Чхан, 43, Кім Чжин-Су, 107 – Аль-Рохаїмі, 77

Збірна Південної Кореї в 1/8 фіналу Кубка Азії-2019 зустрілась із Бахрейном. Команда з Далекого Сходу була фаворитом, але матч перейшов в екстратайми, і лише тоді Кім Чжин-Су забив переможний гол і вивів корейців у чвертьфінал.