В останньому матчі 1/8 фіналу Іран пройшов Сирію, після чого визначився склад учасників чвертьфіналу. На попередній стадії Кубок Азії втратив претендента на титул – Саудівська Аравія по пенальті програла Південній Кореї. Несподіваними були вильоти ОАЕ та Іраку. Творці сенсацій – Таджикистан і Йорданія – зіграють далі між собою.

Пари 1/4 фіналу Кубка Азії:



Таджикистан – Йорданія (2 лютого, 13:30)

Австралія – Південна Корея (2 лютого, 17:30)

Іран – Японія (3 лютого, 13:30)

Катар – Узбекистан (3 лютого, 17:30)

Чвертьфінали подарують одразу дві топ-дуелі. Австралія зустрінеться з Південною Кореєю, а Іран поміряється силами з Японією. Матчі заплановані на 2-3 лютого, потім три дні відпочинку та півфінали. Фінал відбудеться в Лусаїлі 10 лютого.