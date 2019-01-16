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Кубок Азії-2019: Іран не зміг дотиснути Ірак, В'єтнам обіграв Ємен

19:52 176 Читать на русском
Кубок Азії-2019: Іран не зміг дотиснути Ірак, В'єтнам обіграв Ємен
Кубок Азії-2019: Іран не зміг дотиснути Ірак, В'єтнам обіграв Ємен

Закінчились матчі 3-го туру Кубка Азії-2019. Читайте звіт про поєдинки на "Футбол 24".

Кубок Азії-2019, 3-й тур

Група D

В'єтнам – Ємен – 2:0

Голи: Кванг, 38, Хай, 65 (пен.)

Іран – Ірак – 0:0

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В'єтнам без проблем здолав Ємен, але ця перемога дала йому лише 3-е місце у групі.

Іран весь матч тиснув Ірак, але забити гол не зумів. В обидвох команд у підсумку по 7 очок та путівка у раунд плей-офф.

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