Крстаїч – про перемогу над Литвою: Нам було складно відійти від матчу проти України

Головний тренер збірної Сербії Младен Крстаїч прокоментував розгромну перемогу над Литвою (4:1) в матчі кваліфікації Євро-2020.

"Ми отримали важкий психологічний удар у минулій грі – нам було непросто відійти від матчу з Україною. Проте, мої футболісти показали відмінне ставлення до цього поєдинку – ми були дуже зосереджені на взятті трьох очок, і зуміли їх здобути.

Відбір до Євро-2020: Сербія вдома перемогла Литву, Румунія розбила Мальту

Моя команда показала характер, і цією перемогою підтвердила, що залишається в перегонах за путівкою на Євро-2020. Ми зробимо детальний аналіз матчів проти України і Люксембургу, і у всеозброєнні підійде до вересневих матчів проти Португалії та Люксембургу", – цитує Крстаїча офіційний сайт сербської федерації.

Збірна Сербії після трьох матчів відбору до Євро-2020 має чотири очки на своєму рахунку. Зараз вона займає третє місце в групі B. Свій наступний матч команда Младена Крстаїча проведе 7 вересня – вона вдома прийматиме Португалію.

Україна – Люксембург: без недооцінки, але з подарунком арбітра, топ-матч Коно, комфортне лідерство після важкої гри