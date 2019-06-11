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Крстаїч – про перемогу над Литвою: Нам було складно відійти від матчу проти України

12:19 393 Читать на русском
Крстаїч – про перемогу над Литвою: Нам було складно відійти від матчу проти України
Младен Крстаїч / Reuters

Головний тренер збірної Сербії Младен Крстаїч прокоментував розгромну перемогу над Литвою (4:1) в матчі кваліфікації Євро-2020.

 

"Ми отримали важкий психологічний удар у минулій грі – нам було непросто відійти від матчу з Україною. Проте, мої футболісти показали відмінне ставлення до цього поєдинку – ми були дуже зосереджені на взятті трьох очок, і зуміли їх здобути.

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Моя команда показала характер, і цією перемогою підтвердила, що залишається в перегонах за путівкою на Євро-2020. Ми зробимо детальний аналіз матчів проти України і Люксембургу, і у всеозброєнні підійде до вересневих матчів проти Португалії та Люксембургу", – цитує Крстаїча офіційний сайт сербської федерації.

Збірна Сербії після трьох матчів відбору до Євро-2020 має чотири очки на своєму рахунку. Зараз вона займає третє місце в групі B. Свій наступний матч команда Младена Крстаїча проведе 7 вересня – вона вдома прийматиме Португалію.

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Младен Крстаїч Младен Крстаїч Україна Україна Євро-2020 Сербія Сербія Сербія - Литва
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