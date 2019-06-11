Крстаич – о победе над Литвой: Нам было сложно отойти от матча против Украины

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич прокомментировал разгромную победу над Литвой (4:1) в матче квалификации Евро-2020.

"Мы получили тяжелый психологический удар в прошлой игре – нам было непросто отойти от матча с Украиной. Однако, мои футболисты показали отличное отношение к этому поединку – мы были очень сосредоточены на взятии трех очков, и сумели их добыть.

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Моя команда показала характер, и этой победой подтвердила, что остается в гонке за путевкой на Евро-2020. Мы сделаем детальный анализ матчей против Украины и Люксембурга, и во всеоружии подойдет к сентябрьским матчам против Португалии и Люксембурга", – цитирует Крстаича официальный сайт сербской федерации.

Сборная Сербии после трех матчей отбора к Евро-2020 имеет четыре очка на своем счету. Сейчас она занимает третье место в группе B. Свой следующий матч команда Младена Крстаича проведет 7 сентября – она дома будет принимать Португалию.

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