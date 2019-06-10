Відбір до Євро-2020: Сербія вдома перемогла Литву, Румунія розбила Мальту

Сербія, яка веде боротьбу з Україною за вихід на Євро-2020, вдома впоралась із Литвою, тоді як Румунія на виїзді знищила Мальту.

Кваліфікація Євро-2020

Сербія – Литва – 4:1

Голи: Мітровіч, 20, 34, Йовіч, 35, Льяїч, 90+2 – Новіковас, 70 (пен.)

Мальта – Румунія – 0:4

Голи: Пушкаш, 7, 29, Кіпчу, 34, Ман, 90+1

Вилучення: Кіпчу, 81

Фарерські острови – Норвегія – 0:2

Голи: Йонсен, 49, 84

Україна мінімально здолала Люксембург – важка перемога у відборі до Євро-2020 завдяки швидкому голу Яремчука

У Белграді між собою зустрілись суперники збірної України по відбірковій групі на Євро-2020 Сербія та Литва. Ще у першому таймі Александар Мітровіч оформив дубль, а Лука Йовіч закріпив успіх господарів. Литовці відповіли лише голом Новіковаса з пенальті. Але потім серби знову забили зусиллями Адема Льяїча. У підсумку, Сербія набрала вже 4 очки у відборі. Литва продовжує перебувати з нулем.

Румунія на виїзді розгромила Мальту і зрівнялась за очками зі шведами, а Норвегія перемогла Фарерські острови і продовжує не відставати від лідерів, маючи 5 очок в активі.