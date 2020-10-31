Де дивитися матч Кротоне – Аталанта онлайн? Гру транслює канал "Футбол 1". Також зустріч можна переглянути у прямому ефірі на oll.tv. Матч, як і онлайн-трансляція Кротоне – Аталанта, стартує о 16:00. "Богиня" гостює в абсолютно найгіршої команди старту сезону. Чи може бути кращий сценарій, щоб перервати серію з двох поразок і лише однієї перемоги за 4 поєдинки? В історії протистояння "акули" перемагали лише 1 раз з 8. Відзначаємо, що Маліновський дуже довго чекав на свій шанс зіграти у стартовому складі. Востаннє українець виходив з перших хвилин ще 30 вересня проти Лаціо.

Аталанта уникла поразки від Аякса – Маліновський вийшов наприкінці гри, травмував суперника і міг стати героєм