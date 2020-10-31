Где смотреть матч Кротоне – Аталанта онлайн? Игру транслирует канал "Футбол 1". Также встречу можно посмотреть в прямом эфире на oll.tv. Матч, как и онлайн-трансляция Кротоне – Аталанта, стартует в 16:00. "Богиня" гостит в абсолютно худшей команды старта сезона. Может быть лучший сценарий, чтобы прервать серию из двух поражений? В истории противостояния "акулы" побеждали только 1 раз из 8. Отмечаем, что Малиновский очень долго ждал своего шанса сыграть в стартовом составе бергамасков. Последний раз украинец выходил с первых минут еще 30 сентября против Лацио.

Аталанта избежала поражения от Аякса – Малиновский вышел в конце игры, травмировал соперника и мог стать героем