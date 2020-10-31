Кротоне – Аталанта: онлайн-трансляция матча Серии А – Малиновский сыграет в основе впервые за 6 игр
Кротоне и Аталанта сошлись в 6 туре чемпионата Италии. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24". Малиновский сыграет с первых минут.
Где смотреть матч Кротоне – Аталанта онлайн? Игру транслирует канал "Футбол 1". Также встречу можно посмотреть в прямом эфире на oll.tv. Матч, как и онлайн-трансляция Кротоне – Аталанта, стартует в 16:00. "Богиня" гостит в абсолютно худшей команды старта сезона. Может быть лучший сценарий, чтобы прервать серию из двух поражений? В истории противостояния "акулы" побеждали только 1 раз из 8. Отмечаем, что Малиновский очень долго ждал своего шанса сыграть в стартовом составе бергамасков. Последний раз украинец выходил с первых минут еще 30 сентября против Лацио.
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