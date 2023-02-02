Захисник національної збірної Сергій Кривцов – далеко не перший українець, який виступатиме в об'єднаному чемпіонаті США і Канади.

31-річний футболіст змінив Шахтар на Інтер Маямі, співвласником якого є Девід Бекхем. Таким чином Сергій став шостим представником України в історії МЛС, інформує офіційний сайт УПЛ.

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До Кривцова у найвищому дивізіоні США та Канади грали Дмитро Коваленко (281 матч), який став найтитулованішим українцем в історії МЛС, Сергій Данів (61 гра), Олексій Король (40), Юрій Лавриненко (3) та Ігор Доценко (2).

Водночас Сергій став усього п'ятим футболістом, який напряму перейшов з УПЛ в Major League Soccer. Раніше це робили Нері Кастільйо, Андрес Ескобар, Резван Кочіш та Самуель Інкум.

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