"Всі знають про війну в Україні. Я чув звуки вибухів, їх чули мої діти, і так бути не повинно. Як батько, я маю гарантувати безпеку своєї родини.

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Пишаюся своїм хоробрим українським народом та нашими воїнами і звісно ж, я впевнений у перемозі. Хотів би сказати велике дякую США за підтримку України", – цитує Кривцова Aol.

"Я радий приєднатись до топ-клубу, готовий приступити до роботи, щоб змінити Південну Флориду на краще. Ця команда хоче досягти великих цілей, хочу допомогти їй у цьому. Готовий віддати клубу все, що є в моїх силах як на полі, так і за його межами.

Мені дуже подобається, як розвивається Інтер Маямі і як ця команда стає кращою з кожним роком. Я вважаю, що це чудовий колектив, ми хочемо поборотися за трофеї цього року", – цитує Кривцова сайт клубу з МЛС.

Нагадаємо, 31-річний Сергій підписав дворічний контракт з Інтером, співвласником якого є Девід Бекхем.

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