Кривцов: Переконаний, Дніпро скучив за матчами збірної

Захисник збірної України Сергій Кривцов поділився очікуваннями від товариського матчу проти Нігерії.

"Чого слід очікувати від матчу проти Нігерії? Теж постараємося порадувати українських уболівальників. Упевнений, Дніпро вже скучив за збірною.

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Звичайно, в цій грі не буде такого тиску, але все одно ми поставимося до неї з високою часткою відповідальності. Чи буде ротація у складі? Думаю, в спарингу Андрій Шевченко до неї вдасться", – цитує Кривцова Команда№1.

Нагадаємо, матч Україна – Нігерія відбудеться 10-го вересня на Дніпро-Арені, початок гри о 21:30.

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