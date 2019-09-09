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Кривцов: Убежден, Днепр соскучился за матчами сборной

12:50 35 Читати українською
Кривцов: Убежден, Днепр соскучился за матчами сборной
Сергей Кривцов / УАФ

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился ожиданиями от товарищеского матча против Нигерии.

 

"Чего следует ожидать от матча против Нигерии? Тоже постараемся порадовать украинских болельщиков. Уверен, Днепр уже соскучился по сборной.

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Конечно, в этой игре не будет такого давления, но все равно мы отнесемся к ней с высокой долей ответственности. Будет ли ротация в составе? Думаю, в спарринге Андрей Шевченко к ней удастся", – цитирует Кривцова Команда№1.

Напомним, матч Украина – Нигерия состоится 10-го сентября на Днепр-Арене, начало игры в 21:30.

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