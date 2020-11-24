"Чи пропонували мені змінити громадянство? Так, одного разу пропонували. Хто? Не скажу. У мене серце помаранчево-чорне, а з іншого боку синьо-жовте.

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Скільки мені потрібно заплатити, щоб без роздумів змінити клуб? Мене все влаштовує. Але в подальшому побачимо", – розповів Кривцов для Youtube-каналу Провокатор.

Нагадаємо, 29-річний Сергій захищає кольори Шахтаря з 2010 року, раніше він виступав за запорізький Металург.

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