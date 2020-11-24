"Предлагали ли мне изменить гражданство? Да, однажды предлагали. Кто? Не скажу. У меня сердце оранжево-черное, а с другой стороны сине-желтое.

"Все игроки и тренерский штаб Украины были за проведение матча": Кривцов – о парадоксе тестов и трагедии в Швейцарии

Сколько мне нужно заплатить, чтобы без раздумий сменить клуб? Меня все устраивает. Но в дальнейшем увидим", – рассказал Кривцов для Youtube-канала Провокатор.

Напомним, 29-летний Сергей защищает цвета Шахтера с 2010 года, ранее он выступал за запорожский Металлург.

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