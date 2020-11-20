"Двічі в одну річку не ввійдеш. Ледь не спростував своїм тестом відомий крилатий вислів. Ситуація дивна. Почувався протягом усіх зборів добре. Симптомів не було, щойно повністю відновився після самоізоляції.

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Попри несприятливі для нас тести всі хлопці в команді і тренерський штаб був ЗА проведення гри. Іноді зовнішні обставини сильніші за нас. P.S. Вчора ввечері наобнімався із сім'єю, а вранці вже був на тренуванні. Попереду вирішальний фінальний відрізок матчів в 2020 році", – написав Кривцов у Instagram.

Нагадаємо, що матч Ліги націй Швейцарія — Україна було скасовано через рішення швейцарської влади помістити "синьо-жовтих" на карантин через позитивні тести в трьох гравців команди. Натомість робити повторне тестування футболістам та членам делегації, в яких були негативні результати, швейцарці відмовились.

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