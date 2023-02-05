"Пропозиція надійшла ще в грудні, коли в нас була пауза в чемпіонаті, була відпустка. Ми переговорили з моїм агентом і я зрозумів, що для мене, напевно, це було б найкраще рішення. Тим паче за всю кар'єру я грав тільки в Україні й лише у двох командах – запорізькому Металурзі та Шахтарі, тому хотів би спробувати свої сили в іншому чемпіонаті. Подивитися, як це взагалі грати десь в іншому місці. Тому я вирішив, що цей варіант найкращий для мене і моєї родини.

"Був би радий, якби Степаненко перейшов в Інтер Маямі": Кривцов анонсував топ-трансфер свого нового клубу

Чи цікавився МЛС? Я давно підписаний на акаунт Бекхема в Instagram, він періодично постить фото і відео про клуб Інтер Маямі. Взагалі, мені відразу впала в око рожева форма, мені вона дуже сподобалася, бо незвичайна.

Я моніторив інформацію про клуб, мені імпонував проект, його амбіції, цілі, але тоді ще не думав, що стану частиною цього клубу", – поділився Кривцов в коментарі Fanday.

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