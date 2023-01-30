Сергій Кривцов у найближчі дні офіційно приєднається до клубу Девіда Бекхема, стверджує Miami Herald.

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Головний тренер Інтера Філ Невілл просив підсилити саме центр захисту. У минулому сезоні флоридці мали одну з найгірших оборон Східної конференції МЛС. 31-річний Кривцов повинен додати якості і поділитися своїм величезним досвідом з потенційними партнерами.

Центрбек захищає кольори Шахтаря з 2010 року, коли його запросили зі запорізького Металурга. Загалом, Сергій зіграв 224 поєдинки за "гірників", у яких записав до свого активу 13 голів та 4 результативні передачі. Також в його активі є 31 матч за збірну України. Контракт захисника з Шахтарем завершується влітку 2023 року, а нинішня ціна за Transfermarkt складає 2 млн євро.

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