"Гірники" минулого року попрощались з півсотнею футболістів.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала на своєму сайті глобальний трансферний звіт за 2022 рік. Лідером за найбільшою кількістю вихідних трансферів став донецький Шахтар – 51 гравець.

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Другу сходинку посіло загребське Динамо (40 ), третім йде потругальський Спортінг (38). У топ-5 увійшли також французький ПСЖ (35) та ще один представник Прімейра-ліги – Бенфіка (34). Замикає десятку Манчестер Сіті (31 трансфер).

Загалом, в українському футболі у 2022 році було проведено 609 трансферів (236 вхідних та 373 вихідних), 38 різних клубів купувало гравців, 18 – продавало. На підписання було витрачено 50,2 млн доларів, а зароблено з продажу 86,2 млн доларів.

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