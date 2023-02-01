"Перехід до нової команди – це частина життя кожного футболіста. Але сьогодні ми висловлюємо повагу до великої легенди, який майже 13 років тому разом зі Степаненком приїхав сюди.

Кривцов офіційно став гравцем Інтера Маямі

Це дійсно великий момент для вболівальників Шахтаря, для самого Сергія, для всіх хлопців, які тривалий час грали з Кривцовим. Я хочу висловити Сергієві великий респект – він був невід'ємною частиною великих успіхів Шахтаря протягом цих 13 років. Від себе як тренера, від уболівальників та партнерів по команді дякую за все, що він зробив для Шахтаря. Хочу побажати найкращих успіхів у новому клубі", – цитує Йовічевіча офіційний сайт "гірників".

"Однією легендою менше. Сергій чимало зробив для клубу, ми разом багато через що пройшли – від Донецька до Варшави. Наскільки він велика людина, показав учора президент, коли сказав: "Крива багато зробив для Шахтаря, для України, і двері нашого клубу для нього завжди відкриті". Із Сергієм було приємно працювати, приємно грати. Хочу сказати йому спасибі, бажаю удачі в Маямі. Незабаром побачимося, друже мій!" – додав Срна.

Нагадаємо, Кривцов підписав з американцями контракт на два роки з опцією продовження ще на один сезон.

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