Лідер "ткачів" отримав дебютний виклик до національної збірної Алжиру, інформує прес-служба тамтешньої федерації футболу.

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Ауар є алжирцем за походженням, але народився і виріс у Ліоні, де з 11 років отримував футбольну освіту. Хавбек представляв Францію на юнацькому (U-17) та молодіжному рівнях (U-21). В активі Хуссема лише один товариський матч за національну збірну Франції. 2020 року півзахисник зіграв 59 хвилин у поєдинку з "побитою коронавірусом" Україною (7:1) і відзначився двома гольовими передачами. Того ж року Ауара викликали на матч Ліги націй проти Хорватії, але він так і просидів усю гру в запасі. З того часу футболіст не отримував виклик до збірної Франції.

Зараз Ауару лише 24, тому він ще може принести чимало користі алжирській команді, якщо оговтається від постійних травм. "Лиси пустелі" не пробилися на ЧС-2022, а найближчий матч проведуть 23 березня проти Нігера в рамках кваліфікації КАН.

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